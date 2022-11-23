Волевую победу одержали французы на чемпионате мира в Катаре

23 Ноября 2022, 03:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Франции переиграла соперников из Австралии на чемпионате мира со счетом 4:1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Матч начался с обоюдных атак – австралийцы не стеснялись отвечать уколом на укол, и активно шли вперед при первой возможности. И хотя атаки французов смотрелись поначалу более острыми, счет открыли именно представители Зеленого Континента. Мэттью Лекки великолепно убрал на замахе Эрнандеса, и выполнил прострел в штрафную, а далее никем не прикрытый Гудвин замкнул передачу. Тем эффектнее получился финт Лекки, что Эрнандес получил травму, упав на ровном месте. Неужели увидим сегодня еще одну сенсацию?

Тут же Мбаппе принялся слева «буравить» оборонительные порядки «соккеруз», и заработал угловой. Ничего не извлекли «трехцветные» со стандарта. Очень неплохо комбинировали французы на подступах штрафной, но далее их встречали плотные редуты соперника. Между тем, было видно, что действующие чемпионы мира нервничают, поскольку австралийцы регулярно перехватывали мяч даже на чужой половине. Один из таких «обрезов» игроков сборной Франции привел к опаснейшему дальнему удару Дюка, который совсем чуть-чуть разминулся с перекладиной. Варнцузы продолжали нагружать штрафную площадку соперника навесами, и наконец один из них завершился точным попаданием Рабьо со «второго этажа». А вскоре отличился и Оливье Жиру: прессинг французов привел к потере «желто-зеленых» у своей штрафной, и после зрячей передачи Рабьо в пустые ворота забил форвард «Милана». Вскооре Жиру имел шанс отличиться еще раз, но промахнулся, когда Мбаппе с прострела попал в защитника и мяч отскочил к нему. Под занавес тайма уже Килиан оказался на ударной позиции, но не попал в пустой створ после паса Гризмана. В добавленное время встрепенулись уже «соккеруз», Ирвин попал в штангу.

Во втором тайме у французов активизировался левый фланг, а именно Ернандес: сначала ему удался сольный проход и хороший прострел, который мощным ударом из-за штрафной замыкал Рабьо, но попал в защитника. А потом его навес едва не претворил в гол Жиру, но был немного не точен. Мбаппе врывался в штрафную, но его накрыли защитники. Просто вдавили «трехцветные» соперника в его штрафную площадку. Прострел слева на противоположном фланге подобрал Дембеле и навесил в штрафную, а форвард «ПСЖ» головой об штангу вогнал «пятнистого» в ворота. А вскоре состоялось и четвертое взятие ворот: Мбаппе навесил слева, Жиру кивком головы отправил мяч в ворота. Франция громит Австралию и возглавляет группу «D». В этой же группе сегодня сыграли вничью Дания и Тунис.

Фото: Sports.kz.