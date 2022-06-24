24 Июня 2022 16:58

Волатильность тенге будет зависеть от ситуации на мировых рынках – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора департамента монетарных операций Национального банка Иван Сердюк сообщил, что на котировку рубль/тенге прежде всего влияет то, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару, передает МИА «Казинформ».

- После затяжного укрепления тренд по тенге развернулся. С чем это связано?

- Основной причиной такой динамики являются рост спроса на валюту и ограниченность продавцов на рынке. В акционерных обществах состоялись общие собрания акционеров, мы видим спрос на доллары в связи с началом выплаты дивидендов. Сохраняется привычный спрос на покупку валюты для осуществления импортных операций.

Теперь что касается ограниченности предложения иностранной валюты. В конце мая экспортеры реализовывали валютную выручку для выплаты налогов на добычу полезных ископаемых и рентного налога на экспорт во время большой налоговой недели. В июне таких объемов на продажу мы пока не наблюдаем. Поэтому всех клиентов-покупателей банки направляют на биржевые торги, встречных потоков внутри нет, что создает дополнительный спрос на валюту.

Среднедневной объем торгов в июне составляет $95 млн США, что на 18% меньше, чем в мае. Общий объем торгов на текущий момент составляет $1,6 млрд США. Экономическая активность с точки зрения валютного рынка продолжает оставаться на достаточно низком уровне.

Динамика тенге соответствует общемировому тренду. Рост доходностей ГЦБ США и глобальное укрепление доллара США оказывали давление на валюты многих развивающихся стран. С начала июня динамика валют развивающихся рынков была преимущественно негативной: произошло ослабление бразильского реала на 10,7%, турецкой лиры – на 5,8%, снижение индонезийской рупии, мексиканского песо и южноафриканского ранда составило 2%. Индекс валют развивающихся стран J.P. Morgan снизился на 2,2%.





- Рубль продолжает покорять новые вершины, курс рубля по отношению к тенге превысил уровень 8 тенге за рубль. Есть ли в этом какая-то подоплека?

- Стремительное укрепление рубля к иностранным валютам, включая доллар США, происходит на фоне введенных мер контроля движения капитала вкупе с существенным сокращением импорта. С начала июня рубль по отношению к доллару укрепился почти на 15%.

На котировку рубль/тенге прежде всего влияет то, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару. Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару на мировых рынках, поэтому курс рубль/тенге продолжает расти.





- Эксперты называют одной из причин ослабления тенге проведение обратных интервенций Национальным банком. Не покупали ли вы валюту на бирже для пополнения резервов?

- С начала июня Национальный банк не участвовал в торгах с целью воздействия на обменный курс за счет золотовалютных резервов, то есть не проводил интервенции. Как уже стало традицией, информацию по нашим операциям на валютном рынке в июне, будь то золотовалютные активы, Национальный фонд или ЕНПФ, мы опубликуем в первый рабочий день следующего месяца.

Для осуществления трансфертов в бюджет осуществлялась продажа иностранной валюты от имени Национального фонда, с начала июня объем составил $408 млн США.

Отдельно хотели сконцентрировать внимание экспертов на вопросе о плавающем обменном курсе тенге. С марта волатильность курса тенге оценивается в 1,2%, для сравнения волатильность бразильского реала за это же время – 1,2%, мексиканского песо – 0,7%, из развитых рынков: фунта – 0,7%, евро – 0,6%. Эти показатели лишний раз демонстрируют приверженность полноценному режиму свободно плавающего курса, что позволяет абсорбировать дисбалансы экономики и сохранить золотовалютные активы страны.

Курсы валют не следуют линейно изменению внешних фундаментальных факторов. Внутренние факторы, как видим в последние дни, превалируют. В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.