14 Июня 2022 14:00

Волатильность будет сохраняться - глава Миннацэкономики о росте цен на продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики Алибек Куантыров заявил, что логистические проблемы сильно влияют на цены, включая, на продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После заседания Правительства журналисты обратились к министру и спросили, как быть казахстанцам, которые тратят половину своих зарплат на продукты питания.

«К сожалению, это глобальная проблема. Если вы посмотрите статистику, в западных странах, США, России, Центральной Азии - практически везде. Это глобальная проблема, вызванная разрывами цепочек поставок, которые начались еще во время пандемии. Потом произошли последние события. Это все сильно влияет. Логистические проблемы сильно влияют на цены. Такая волатильность будет сохраняться по ценам. Но это все, я думаю, устаканится», - прокомментировал журналистам Алибек Куантыров.

Также министра спросили, что он бы посоветовал казахстанцам, которые не могут лишний раз позволить себе покупать одежду из-за резкого роста цен.

«По возможности надо где-то оптимизировать бюджеты и лишние траты. Такие периоды мы уже проходили. И к сожалению, экономика цикличная. Периодически такие вопросы возникают. Мы сейчас не на пике инфляции, но пик был в 2015-2016 годах. Сейчас по сравнению с тем, что было в последние 2-3 месяцы, уже должна (инфляция - прим. авт.) стабилизироваться, я думаю, нужно просто подождать», - сказал глава Миннацэкономики.

Ранее в Нацбанке заявили, что инфляция в стране остается высокой, несмотря на первые признаки стабилизации.

Инфляция в Казахстане в мае 2022 года в годовом выражении ускорилась до 14 % с 13,2 % в апреле текущего года.