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Вольник Батырмурзаев завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Апреля 2021, 14:47
Вольник Батырмурзаев завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский вольник Юсуп Батырмурзаев завоевал олимпийскую лицензию на азиатском отборе в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

За путевку в категории до 125 килограммов он бился с представителем Индии Самитом Самитом. Юсуп активно начал схватку. Он практически сразу заработал балл, а за четыре минуты до завершения схватки вновь отметился заработанным очком - 2:0. Этот счет удержался и до самого конца встречи - Юсуп выходит в финал и завоевывает лицензию.

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Таким образом, в активе команды Казахстана почти полный набор квот. Единственной путевки не хватает в категории до 86 килограммов. Завоевать ее можно будет на специальном мировом турнире в Софии. Это последний этап квалификации на Игры в Токио.

Добавим, лицензии в борьбе являются неименными.


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