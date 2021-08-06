+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вольная борьба в Токио-2020: Алишер Ергали уступил во втором круге

6 Августа 2021 10:29
Поделиться:
Вольная борьба в Токио-2020: Алишер Ергали уступил во втором круге

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «вольник» Алишер Ергали провел второй поединок в рамках олимпийского турнира в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщает Olympic.kz.

Новости по теме
Даулет Ниязбеков уступил в четвертьфинале на Олимпийских играх в Токио
Каноист Сергей Емельянов завершил выступление на Олимпиаде в Токио Борец-вольник Алишер Ергали прошел в четвертьфинал Олимпиады-2020 Борец-вольник Даулет Ниязбеков стартовал с победы на Олимпиаде

Во втором поединке Ергали противостоял представитель Турции Сулейман Карадениз. Поединок завершился со счетом 7:8.

Отметим, что шанс на медаль у Ергали еще есть. Если представитель Турции выйдет в финал, то Алишер сможет побороться в утешительном поединке.

Фото: НОК Казахстана, Женис Ыскыбай.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
Поделиться:
Новости по теме
Даулет Ниязбеков уступил в четвертьфинале на Олимпийских играх в Токио
Каноист Сергей Емельянов завершил выступление на Олимпиаде в Токио
Борец-вольник Алишер Ергали прошел в четвертьфинал Олимпиады-2020
Борец-вольник Даулет Ниязбеков стартовал с победы на Олимпиаде
Популярное
1 Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане
2 Внесены изменения в постановление санврача ЗКО
3 Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области
4 ВОЗ призывает к мораторию на ревакцинацию в интересах бедных стран
5 Подозреваемого в изнасиловании ребёнка задержали в Петропавловске
6 В Карагандинской области лошади помогают искать подкопы в колониях
Читайте также
Женская борьба в Токио: Казахстанка уступила в первом поединке
Определился соперник Данияра Кайсанова в схватке за олимпийскую «бронзу»
Количество заболевших КВИ растет в Восточном Казахстане
Внесены изменения в постановление санврача ЗКО
Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области
ВОЗ призывает к мораторию на ревакцинацию в интересах бедных стран
Подозреваемого в изнасиловании ребёнка задержали в Петропавловске
В Карагандинской области лошади помогают искать подкопы в колониях
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив