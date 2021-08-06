Вольная борьба в Токио-2020: Алишер Ергали уступил во втором круге

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «вольник» Алишер Ергали провел второй поединок в рамках олимпийского турнира в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщает Olympic.kz.

Во втором поединке Ергали противостоял представитель Турции Сулейман Карадениз. Поединок завершился со счетом 7:8.

Отметим, что шанс на медаль у Ергали еще есть. Если представитель Турции выйдет в финал, то Алишер сможет побороться в утешительном поединке.

Фото: НОК Казахстана, Женис Ыскыбай.