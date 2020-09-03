Вольфрам, олово, фанера – какие предприятия откроют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, как регион будет добиваться увеличения объемов производства в обрабатывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам семи месяцев рост в отрасли составил 8,8%. По словам акима области, чтобы добиться цели, нужно ежегодно обеспечивать рост на уровне не менее 10%.

«На заводе им. Кирова уже выпустили 5 тысяч компьютеров. До конца года - еще 41 тысячу ноутбуков и 8 тысяч планшетов. Одним из крупных проектов является строительство горно-обогатительного комплекса в Айыртауском районе. Проект является перспективным. Объем производства составит 10 тысяч тонн олова в год. Стоимость проекта - 100 млрд тенге. Реализуется проект по разработке месторождения вольфрама с производством концентрата вольфрама», - проинформировал К.Аксакалов.

Известный производитель трансформаторов в Казахстане ALAGEUM ELECTRIC запустит в регионе производство электротехнической продукции.

Турецкий инвестор ТОО «Северный фанерный комбинат» реализует проект по производству ламинированной фанеры. После запуска завод сможет выпускать 18 тысяч кубометров продукции в год.

«Продолжается реализация проекта по модернизации предприятия ТОО «МаслоДел». После завершения работ мощность предприятия составит 120 тысяч тонн переработки сырья в год. В планах компании - строительство маслоэкстрационного завода мощностью 200 тысяч тонн масла в год. ТОО «Молочный союз» под маркой известной компании «Три желания» планирует полную реконструкцию предприятия. Все эти проекты внесут существенный вклад в развитие обрабатывающей промышленности области», - уверен К.Аксакалов.