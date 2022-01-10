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    14:02, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Вокзалы Алматы работают в штатном режиме

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вокзалы Алматы работают в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении городской мобильности города уточнили вопрос об организации пассажирских перевозок в Алматы.

    «На сегодня все междугородние пассажирские перевозки временно приостановлены в связи с режимом ЧП. Вопрос возобновления междугородних перевозок находится на рассмотрении», - рассказали в акимате.

    По информации «Казахстан Темір жолы», на сегодняшний день работа железнодорожных пассажирских перевозок возобновлена. Билеты можно вернуть или обменять по месту приобретения.

    Стоит отметить, что международные авиаперевозки временно приостановлены. Об изменениях будет сообщено дополнительно.

    Теги:
    Транспорт КТЖ ЧП-2022 Алматы
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