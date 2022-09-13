Вокруг Тараза создают зеленый пояс

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые места для отдыха таразцев создают вокруг города, формируя по окраинам областного центра «зеленый пояс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, с ходом расширения зеленого пояса Тараза ознакомился аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

«Несмотря на то, что в областном центре каждый год сажают деревья, они погибают из-за ненадлежащего ухода и полива», - заметил при этом глава региона.

Нуржан Нуржигитов поручил акимату Тараза, департаменту экологии и управлению энергетики и ЖКХ на системной основе проводить работу по озеленению и благоустройству города, посадке зеленых насаждений и обеспечению ухода за ними.

«Озеленение – это большой труд, и каждый из нас должен внести вклад в общее дело. Важна не только качественная посадка зелёных насаждений, но и долговременный и кропотливый уход за ними», - сообщил Нуржан Нуржигитов.

«Зеленый пояс» должен стать не только местом отдыха таразцев, но и в будущем исполнять роль «легких» города. Для его создания планируется привлечь специалистов для всестороннего изучения возможностей свободных земель, создать новые питомники по заготовке саженцев, увеличить площадь существующего питомника.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в Таразе постоянно проводятся акции по посадке зеленых насаждений. Жители города активно принимают в них участие. Учителя и волонтеры, молодежь и ветераны, студенты и школьники выходят на улицы, в парки и скверы, чтобы помочь в озеленении родного города.

«Весной этого года в рамках акции «Менің қалам – менің аулам!» на придомовых территориях, вдоль улиц города Тараза высажено более семи тысяч саженцев. Весной 2021 года на десяти гектарах промзоны разместили 12 тыс. саженцев. Посадки деревьев проводили в городских жилых массивах Барысхан, Шолдала, Тайвань, в новых 13-м и 15-м микрорайонах. В течение 2021 года в Таразе и районах области высажены десятки тысяч деревьев», - уточнили в ведомстве.

В Жамбылской области приоритет отдается таким видам зеленых насаждений, как карагач, тополь, туя, ель, фруктовые и лиственные породы. В засушливых районах вне конкуренции саксаул, саженцы которого помогают останавливать пески возле населенных пунктов.