Вокалисты из девяти стран мира подали заявки в международную академию Astana Opera

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вокалисты девяти стран мира подали заявки на обучение в Международной оперной академии Astana Opera, на одно место претендуют четыре вокалиста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

Международная оперная академия получила 72 заявки из Греции, Италии, Израиля, России, Украины, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана, но наибольшее количество претендентов из числа казахстанцев. Абитуриентов оценивают именитые отечественные и зарубежные педагоги и коучи классического вокала: Тимур Урманчеев, Фернандо Кордейро Опа, Анатолий Гусев, Азамат Желтыргузов, Франческо Медда.

Первый тур прослушиваний в Международную оперную академию Astana Opera стартовал в августе, он проходит в онлайн-формате и оценивается комиссией по присланным видеозаписям.

«На сегодняшний день академия начала сотрудничество с педагогами, которых приглашаем для проведения мастер-классов. Оборудуем аудитории, разрабатываем учебные планы. Слушателей ждут индивидуальные уроки сольного пения, работа с коучем-аккомпаниатором и дирижером, углубленное изучение итальянского языка, актерское мастерство, история театра и арт-менеджмент», - рассказал заслуженный деятель Казахстана художественный руководитель Международной оперной академии Astana Opera Тимур Урманчеев.

Официальное открытие Международной оперной академии Astana Opera состоялось 4 июля 2021 года в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера».

«Наша академия призвана стать центром совершенствования вокального исполнительства для молодых певцов в возрасте от 18 до 35 лет. Мы хотим, чтобы наши слушатели освоили лучшие традиции мирового вокального искусства, создадим для них творческую базу, и они смогут принять участие в спектаклях и концертах на мировых оперных сценах», - поделился заслуженный деятель Казахстана, исполнительный директор aкадемии Азамат Желтыргузов.

Второй тур будет проходить под рояль, и третий - уже на сцене Большого зала с участием Симфонического оркестра «Астана Опера». Туры состоятся в конце сентября и в начале октября. В третий тур смогут пройти не более 20 человек. Слушатели, успешно прошедшие все испытания, смогут приступить к обучению 4 октября.