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Воинскую службу в резерве планируют ввести в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Июля 2021, 19:00
Воинскую службу в резерве планируют ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют ввести воинскую службу в резерве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Министерством обороны на постоянной основе проводится анализ современных рисков и угроз. К ним относятся как вооруженные конфликты, так и чрезвычайные ситуации, связанные с авариями, пандемией, экологическими катастрофами. В этих ситуациях в соответствии с действующим законодательством могут быть привлечены вооруженные силы и мобилизационный резерв. При этом международный опыт показывает, что развертывание и привлечение мобилизационного резерва может потребоваться в кратчайшие сроки. Для этого в Республике Казахстан планируется ввести службу в резерве. Служба в резерве подразумевает собой службу на контрактной основе, с совмещением гражданами их основной работы, сохранением заработной платы, выплатами дополнительного денежного содержания и предоставлением льгот. Граждане, соответствующих востребованных специальностей, заключают соответствующий контракт с воинской частью на 3 года о прохождении службы в резерве. Подготовка резервистов будет проводиться не более 60 дней в год, в которую входят ежемесячные двухдневные занятия и сборы (учения) продолжительностью до 1 месяца, в соответствии с программой обучения. При этом особое внимание будет направлено на подготовку по дефицитным специальностям», - говорится в сообщении Минобороны РК.

Как отмечается, за резервистами закрепляется оружие и боевая техника, хранящаяся в воинских частях. Воинские части обеспечивают граждан форменной одеждой, проживанием в казарме и питанием на время занятий и учений. Денежные выплаты будут осуществляться ежемесячно в размере 1 минимальной заработной платы, а в период проведения сборов (учений) – в размере средней заработной платы резервиста. Срок нахождения на занятиях и учениях входит в общий срок выслуги лет на воинской службе.

«Служба в резерве дает возможность содержания подготовленных граждан, готовых в кратчайшие сроки прибыть в соответствующую воинскую часть и немедленно приступить к выполнению поставленных задач», - резюмировали в Минобороны РК.


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