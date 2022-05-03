Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Воинскую службу в резерве планируют внедрить в Казахстане
3 Мая 2022 15:34
Воинскую службу в резерве планируют внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане Казахстана смогут проходить воинскую службу на добровольной основе с совмещением основной работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Готовятся изменения в законодательство, предусматривающие внедрение службы в резерве. Предполагается, что граждане будут проходить воинскую службу на добровольной основе с совмещением основной работы», - сказал на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов.

По его словам, подготовка резервистов будет проводиться в течение не более двух месяцев в году по месту жительства.

«Закрепление на законодательном уровне позволит укомплектовать воинские части резерва и территориальной обороны подготовленными специалистами, имеющими навыки эксплуатации вооружения и военной техники», - пояснил С. Камалетдинов.

Ранее сообщалось о том, что Минобороны предлагает предоставлять срочникам кредитные каникулы.

Автор:
Корреспондент
Читайте также
Материальную помощь окажут семье погибшего солдата
Десантно-штурмовые войска станут самостоятельными в Казахстане
Глава Минобороны РК проинспектировал Талдыкорганский гарнизон
Новым способам разведки и точного целеуказания обучились казахстанские авианаводчики
Выставка к столетию военной летчика Хиуаз Доспановой открылась в столице
Уклоняющихся от армии шымкентцев доставили на призывной участок
Присвоить звание города трудовой доблести предложили 11 населенным пунктам РК
Архивные документы о Бауыржане Момышулы передали Казахстану
Популярное
Более 9,5 тыс. жителей Атырауской области привились вакциной Pfizer
Турнирную таблицу чемпионата Казахстана по футболу возглавил Тараз
Железнодорожные рельсы замело песком в одном из районов Мангистауской области
Рестораны закрыли в Пекине из-за вспышки коронавируса
Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы
Свыше 220 детей приняли участие в республиканском турнире по инклюзивному чирлидингу
Зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Двенадцать человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Подъездные пути к соцобъектам строят дорожники в столице
Ночные заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 мая
Никогда не забуду слезы беркута при прощании с дедушкой - кусбеги Диас Кунтуган
Малолетний ребенок выпал с балкона в Усть-Каменогорске
Казахстанский теннисист проиграл на старте парного турнира в Мадриде
Архив