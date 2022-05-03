3 Мая 2022 15:34

Воинскую службу в резерве планируют внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане Казахстана смогут проходить воинскую службу на добровольной основе с совмещением основной работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Готовятся изменения в законодательство, предусматривающие внедрение службы в резерве. Предполагается, что граждане будут проходить воинскую службу на добровольной основе с совмещением основной работы», - сказал на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов.

По его словам, подготовка резервистов будет проводиться в течение не более двух месяцев в году по месту жительства.

«Закрепление на законодательном уровне позволит укомплектовать воинские части резерва и территориальной обороны подготовленными специалистами, имеющими навыки эксплуатации вооружения и военной техники», - пояснил С. Камалетдинов.

Ранее сообщалось о том, что Минобороны предлагает предоставлять срочникам кредитные каникулы.