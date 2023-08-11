Воинский погребальный комплекс времен Золотой Орды исследуют в Казахстане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Ученые Университета Букетова осуществляют археологические исследования на золотоордынском ритуально-погребальном комплексе Карасуыр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

В рамках реализации научно-исследовательского проекта Комитета науки МНВО РК «Культура кочевого населения Сарыарки в Средневековье (по материалам погребальных и ритуальных комплексов)» под руководством ученых-историков Э.Р. Усмановой, Ж.А. Жумабекова и А.И. Кукушкина экспедиция Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова осуществляет археологические исследования на золотоордынском ритуально-погребальном комплексе Карасуыр на территории Улытауского района Улытауской области.

Могильник Карасуыр расположен в бассейне р. Сарысу в междуречье рек Буланты и Калмак крылган. Географически - это территория пустыни Бетпакдала на юго-западе Казахского мелкосопочника. В междуречье Карасуыр и Калмак крылган находятся многочисленные и разновременные группы могильников и курганов, что свидетельствует об активном проживании здесь кочевников в прошлом.

Материалы могильника Карасуыр позволяют выделить группы погребений с буддистскими маркерами в ритуалах времени Золотой Орды. Следует также отметить, что воинские погребения Карасуыра являются пока первыми известными буддисткими погребениями в восточной провинции Улуса Джучи. В этом контексте данные погребения с маркерами буддизма в комбинации с традиционными элементами шаманизма наглядно демонстрируют этническое и религиозное разнообразие населения Улуса Джучи, указывают на монгольский компонент в культуре Дешт-и-Кыпчак и отражают процесс взаимодействия монголов с кыпчакскими и другими тюркскими племенами – основным народонаселением центральной части Казахстана, включенным в состав Золотой Орды в 30-х годах XIII века.