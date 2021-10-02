Воинским частям Вооруженных Сил РК присвоены имена легендарных полководцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директивой министра обороны 37 десантно-штурмовой бригаде присвоено имя Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, 5 механизированной бригаде – имя Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы полковника Бауыржана Момышулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Выбор имен героев для этих воинских частей не случаен. 37 десантно-штурмовая бригада дислоцируется в Алматинской области, где летом 1941 года под руководством генерал-майора Ивана Панфилова была сформирована 316-я стрелковая дивизия, в народе получившая название «панфиловская».

5 механизированная бригада находится в Таразском гарнизоне – родном регионе знаменитого военачальника Бауыржана Момышулы, уроженца Жуалынского района Жамбылской области.

«Благородная идея была всецело поддержана личным составом воинских частей и руководством Министерства обороны. Заключительное положительное решение вынесла республиканская ономастическая комиссия при Правительстве.

Присвоение воинским частям имен военачальников способствует сохранению преемственности воинских традиций и увековечиванию памяти легендарных полководцев, внесших значительный вклад в победу над фашизмом, в развитие военной науки, тактики и оперативного искусства», - отметили в пресс-службе Минобороны РК.