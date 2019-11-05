Воинские сборы проводятся в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с 4 по 13 ноября проводятся воинские сборы военнообязанных приписанных в бригаду территориальной обороны города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Учения проводятся с целью проверить готовность районных акиматов к действиям при приведении в повышенную степень боевой готовности. В период сборов для военнообязанных проведут занятия по следующим воинским дисциплинам: тактическая подготовка; общевоинские уставы; военная топография; инженерная подготовка; занятия по радиационной, химической, биологической защите, а также учебные стрельбы. Основные задачи бригады - охрана и оборона важных стратегических объектов города, поддержание военного положения в особый период.