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Воинские сборы проводятся в столице

5 Ноября 2019 09:10
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Воинские сборы проводятся в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с 4 по 13 ноября проводятся воинские сборы военнообязанных приписанных в бригаду территориальной обороны города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Учения проводятся с целью проверить готовность районных акиматов к действиям при приведении в повышенную степень боевой готовности. В период сборов для военнообязанных проведут занятия по следующим воинским дисциплинам: тактическая подготовка; общевоинские уставы; военная топография; инженерная подготовка; занятия по радиационной, химической, биологической защите, а также учебные стрельбы. Основные задачи бригады - охрана и оборона важных стратегических объектов города, поддержание военного положения в особый период.

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Ключевые слова: Акимат, Армия,
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