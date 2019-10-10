Воинские сборы офицеров запаса завершились в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воинских частях и учреждениях столицы, а также в региональных командованиях «Запад» и «Восток» завершились сборы с офицерами запаса. В течение месяца военнообязанные под руководством военнослужащих оттачивали теоретические знания и практические умения в военном деле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

С обучаемыми проводились занятия по тактической, мобилизационной, огневой и военно-медицинской подготовке, а также международному военному праву, военной педагогике и психологии. В дальнейшем в ходе специальной подготовки они обучались по своим военно-учетным специальностям.

Успешно освоившим программу сборов присвоили очередные воинские звания, наиболее отличившихся офицеров запаса наградили грамотами главнокомандующего Сухопутными войсками и благодарственными письмами от командующего войсками региональных командований.

«Несмотря на то, что вы находитесь в строю только на месяц, вы с честью выполнили свой долг. Военное дело и наука прогрессируют, совершенствуются. В ногу со временем должны идти и мы. Наша задача и миссия – сберечь главные ценности народа – независимость, мир и стабильность», - обратился к офицерам запаса первый заместитель начальника Департамента по делам обороны г. Нур-Султана подполковник Айдын Сагынбеков.





Своими впечатлениями поделился один из участников сборов лейтенант запаса Алмас Тураков: «Вы только представьте себе, в течение месяца наш распорядок дня был как у военных: проживание, питание, выполнение физических упражнений. Я думаю, это отличный вызов самому себе, особенно для гражданских, кто целыми днями сидит в офисе. Мы тоже являемся защитниками своей страны и готовы это показать».

Сборы с военнообязанными проводятся на постоянной основе. Важность их проведения продиктована постоянным обновлением вооружения и военной техники, а также необходимостью поддержания боевой готовности Вооруженных Сил. К участию привлекаются граждане в возрасте до 40 лет, годные по состоянию здоровья. На период сборов, включая время следования в пути до воинской части и обратно, за ними сохраняются место работы, занимаемая должность, им выплачивается средняя заработная плата.











