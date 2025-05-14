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    14:57, 14 Май 2025 | GMT +5

    Воинские сборы офицеров и сержантов запаса стартовали в Астане

    На базе войсковой части 68665 в Астане стартовали очередные плановые учебные воинские сборы 100 офицеров и сержантов запаса, призванных из департамента по делам обороны столицы, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    Воинские сборы офицеров и сержантов запаса стартовали в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Как сообщили в ведомстве, воинские сборы проводятся в плановом порядке в период с 14 по 23 мая в целях подготовки, переподготовки и усовершенствования военных знаний.

    В ходе сборов военнобязанные будут проходить занятия на тему: «Отмобилизование и приведение роты охраны в высшие степени боевой готовности. Организация и проведение боевого слаживания. Организация охраны и обороны объектов военного и государственного значения».

    Воинские сборы офицеров и сержантов запаса стартовали в Астане
    Фото: акимат Астаны

    — Всего на сборы привлекаются 100 офицеров и сержантов. Руководители организаций, предприятий, учреждений города Астаны, независимо от форм собственности, обеспечили явку военнообязанных, призываемых на сборы.

    Согласно действующему законодательству на период прохождения воинских сборов за военнообязанными сохраняются рабочие места и средняя заработная плата.

    Военнообязанным, успешно освоившим программу прохождения учебных воинских сборов, будут присвоены очередные воинские звания, — сообщил начальник департамента по делам обороны Астаны полковник Фархат Курмангажинов.

    Воинские сборы офицеров и сержантов запаса стартовали в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В ходе торжественной отправки военнообязанных с поздравлениями выступили командир бригады территориальной обороны города полковник Омар Уренбаев, ветеран Вооруженных Сил полковник в отставке Гани Артыков.

    Известный певец и поэт, старший лейтенант запаса Ескендір Ибрагим, которого также призвали на сборы, исполнил свою песню «Көк тудың желбірегені». Известный блогер, спортсмен, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса, Тимур Спатаев организовал спортивное состязание по силовым видам, а также показал мастер-класс по владению мечом-кладенцом весом 25 кг и согнул руками конскую подкову.

    Ранее сообщалось, что в 2025 году в Казахстане на воинские сборы планируют призвать 3 тысячи военнообязанных.

    Теги:
    Военные Астана Общество
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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