Воинские сборы офицеров и сержантов запаса стартовали в Астане

Как сообщили в ведомстве, воинские сборы проводятся в плановом порядке в период с 14 по 23 мая в целях подготовки, переподготовки и усовершенствования военных знаний.

В ходе сборов военнобязанные будут проходить занятия на тему: «Отмобилизование и приведение роты охраны в высшие степени боевой готовности. Организация и проведение боевого слаживания. Организация охраны и обороны объектов военного и государственного значения».

Фото: акимат Астаны

— Всего на сборы привлекаются 100 офицеров и сержантов. Руководители организаций, предприятий, учреждений города Астаны, независимо от форм собственности, обеспечили явку военнообязанных, призываемых на сборы.

Согласно действующему законодательству на период прохождения воинских сборов за военнообязанными сохраняются рабочие места и средняя заработная плата.

Военнообязанным, успешно освоившим программу прохождения учебных воинских сборов, будут присвоены очередные воинские звания, — сообщил начальник департамента по делам обороны Астаны полковник Фархат Курмангажинов.

Фото: акимат Астаны

В ходе торжественной отправки военнообязанных с поздравлениями выступили командир бригады территориальной обороны города полковник Омар Уренбаев, ветеран Вооруженных Сил полковник в отставке Гани Артыков.

Известный певец и поэт, старший лейтенант запаса Ескендір Ибрагим, которого также призвали на сборы, исполнил свою песню «Көк тудың желбірегені». Известный блогер, спортсмен, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса, Тимур Спатаев организовал спортивное состязание по силовым видам, а также показал мастер-класс по владению мечом-кладенцом весом 25 кг и согнул руками конскую подкову.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Казахстане на воинские сборы планируют призвать 3 тысячи военнообязанных.