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Воинские части Вооруженных сил подняты по тревоге

9 Марта 2021, 14:23
Воинские части Вооруженных сил подняты по тревоге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Министерством обороны РК проводится внезапная проверка войск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Воинские части регионального командования «Юг» и Десантно-штурмовых войск минувшей ночью получили учебный сигнал и приведены в боевую готовность.

Подразделения будут переброшены из Шымкента и Сарыозека на несколько сотен километров в Жамбылскую область на полигон «Матыбулак».

Переброска войск осуществляется комбинированным способом: на боевых машинах, авиацией, тяжелая бронетанковая техника перевозится железнодорожным транспортом и автотралами.

По прибытии подразделений в назначенные районы им предстоит выполнить учебно-боевые задачи.

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