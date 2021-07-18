Воинская служба в резерве: когда начнется первый призыв и в чем ее преимущество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как ранее сообщалось, в Казахстане планируют ввести воинскую службу в резерве. Что дает поступление на службу в резерве и когда будет представлен законопроект по вопросам службы в резерве, рассказал заместитель начальника департамента Организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК, полковник Бахытхан Салимов на онлайн-брифинге Минобороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- На какой стадии находится проект закона и когда он будет презентован Правительству и в Парламент?

- В настоящее время проект закона готовится для рассмотрения на межведомственной комиссии законопроектных работ. После его одобрения законопроект будет согласован с государственными органами и другими заинтересованными организациями. После этого он будет презентован на рассмотрение Правительству и в Парламент. Это ориентировочно планируется на второе полугодие 2022 года.

- Если закон будет принят, когда начнется первый призыв резервистов? Будет ли он добровольным?

- При принятии данного законопроекта первый призыв ориентировочно планируется у нас во втором полугодии 2024 года и в начале 2025 года. Призыв будет осуществляться на добровольной основе.

- Будет ли отдаваться предпочтение каким-то определенным категориям граждан, например, в зависимости от гражданской специальности?

- Призыв на воинскую службу в резерве будет осуществляться по аналогии на воинскую службу по контракту. При этом предпочтение будет отдаваться тем гражданам, которые имеют военную подготовку, то есть проходившие срочную службу, закончившие военно-техническую школу или обучившиеся на военных кафедрах.

Также хочу отметить, что на должности солдатского состава, которые будут определять боеспособность, это стрелки, пулеметчики, могут призываться как военнообязанные, стоящие на учете и не проходившие воинскую службу.

- Планируется ли создать новые воинские части для обучения резервистов?

- В настоящее время новые воинские части у нас не планируются. Предназначение резервистов будет осуществляться по территориальному принципу.

- Какие преимущества дает служба в резерве?

- Преимущества для Вооруженных Сил в первую очередь - это сокращение сроков прибытия резервистов в свою воинскую часть. Они будут прибывать, минуя местные органы военного управления, что сократит сроки готовности данной воинской части. Второе, это улучшит качество военно-обученного резерва. Третье, обеспечит резервистов умением эксплуатировать вооружение и военную технику, а также будет осуществляться постоянный медицинский контроль за резервистами.

Преимущества для резервистов – постоянный дополнительный доход, то есть будет ежемесячно им выплачиваться минимальная заработная плата. В ходе привлечения их на воинские сборы месячные им будет выплачиваться среднемесячная заработная плата по их месту работы.

- Каковы возрастные ограничения для резервистов? Могут ли женщины проходить службу в резерве?

- По возрастным ограничениям предельный возраст состояния в запасе у нас определен для офицерского состава - до 60 лет включительно, для сержантского и солдатского составов – 50 лет включительно. Учитывая, что воинские части у нас имеют подразделения основные – боевые и подразделения обеспечения. Основные подразделения будут у нас укомплектовываться более молодой возрастной группой - это до 40 лет сержантского состава и до 50 лет офицерского состава.

По поводу подразделения обеспечения - также возможно комплектование их до 50 лет сержантским составом и 60 лет офицерским составом. Военнослужащие-женщины будут призываться тоже на общих основаниях. Предельный возраст для женщин состояния в запасе определен 45 лет.



