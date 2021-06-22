Воинам-миротворцам открыли памятник в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Мемориал памяти воинов-миротворцев открыли в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В военном городке Гвардейский состоялось торжественное открытие мемориала памяти воинов, выполнявших миротворческую миссию на таджикско-афганской границе, сообщили в пресс-службе Гвардейского гарнизона Медиа-центра МО РК.

В церемонии открытия приняли участие депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Бакытбек Смагул, командующий войсками регионального командования» «Юг» генерал-майор Кайдар Каракулов, ветераны боевых действий на таджикско-афганской границе, участники общественного фонда «Қаһарман ұрпақ», заместитель акима Кордайского района Жамбылской области Дамира Сугирбай и другие официальные лица.

«Церемония открытия нового мемориального комплекса началась у другого памятника Гвардейского гарнизона – в парке имени генерала армии, Героя Советского Союза, первого Министра обороны Республики Казахстан, «Халық қаһарманы» Сагадата Нурмагамбетова, - рассказала руководитель пресс-службы ведомства майор Дина Мухаринова. - Участники торжества возложили венки и цветы к бюсту первого Министра обороны Казахстана».

Открытие мемориала памяти воинов, выполнявших свой интернациональный долг на таджикско-афганской границе, началось с минуты молчания. Участники церемонии почтили память погибших при несении службы на таджико-афганском участке.

Как известно, с июня 1993 по февраль 2001 года сводный казахстанский батальон, сформированный из военнослужащих Пограничной службы КНБ, Министерства обороны и Внутренних войск МВД РК выполнял свой воинский интернациональный долг по защите внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке. Весной 1995 года в ущелье в районе пограничного поста «Пшихарв» Калаи-Хумбского района состоялся бой, в котором погибли более ста человек, и около 150 были ранены. Это были российские и казахстанские военнослужащие. Миротворческий батальон Казахстана потерял в том бою 17 бойцов военнослужащих Внутренних войск. Большинство из них были солдатами войсковой части 6506 города Шымкента.

На протяжении этих восьми лет на боевом посту друг друга сменили более десяти тысяч воинов-казахстанцев. Около четырех тысяч из них были военнослужащими Сухопутных войск Вооруженных Сил Казахстана.

«По сути, это были первые миротворцы Республики Казахстан, ведь выполняли ребята миротворческую миссию, – отметил депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Бакытбек Смагул. – И сколько бы лет не прошло с того времени, мы должны помнить о мужестве наших военнослужащих, об их верности воинскому долгу. Созданный мемориал будет напоминать об этом, и воспитывать молодых граждан Казахстана в духе уважения к достойным поступкам старших товарищей».

Командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Кайдар Каракулов знает детали службы на таджико-афганской границе из личного опыта - именно в Гвардейском гарнизоне формировался очередной состав сводного казахстанского батальона, выдвинувшийся затем в Таджикистан. В составе Казбата тогда еще старший лейтенант Каракулов возглавил миротворческую роту.

«Мемориальный комплекс олицетворяет собой единую силу боевого братства, мужества и воинского долга, – пояснил командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Кайдар Каракулов. – Мемориал будет напоминать и о тех, кто погиб, и о тех, кто остался жив, и кто мужественно и смело выполнял свой воинский долг и миротворческую миссию, и был готов в любую минуту вступить в бой».



