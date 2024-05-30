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    01:16, 30 Май 2024 | GMT +6

    Во Франции закроют аптеки из-за забастовки фармацевтов

    Во Франции 30 мая из-за забастовки фармацевтов закроют аптеки
    Фото: freepik.com

    Профцентры французских фармацевтов объявили забастовку, которая пройдет по всей стране в четверг, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    О забастовке сообщил телеканал BFMTV. По его данным, фармацевты намерены таким образом «обратить внимание на дефицит лекарств, добиться повышения зарплаты и выразить несогласие с распространением онлайн-продажи медикаментов».

    Как указывает телеканал, в забастовке могут принять участие более 20 тысяч французских аптек.

    Во Франции в настоящий момент наблюдаются перебои с более чем 5 тысячами наименований лекарств. Проблемы возникают при предоставлении лекарств по четырем рецептам из каждых пяти, отмечают профсоюзы фармацевтов.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Здравоохранение Франция Фармацевтика ТАСС Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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