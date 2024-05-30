Во Франции закроют аптеки из-за забастовки фармацевтов

Профцентры французских фармацевтов объявили забастовку, которая пройдет по всей стране в четверг, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

О забастовке сообщил телеканал BFMTV. По его данным, фармацевты намерены таким образом «обратить внимание на дефицит лекарств, добиться повышения зарплаты и выразить несогласие с распространением онлайн-продажи медикаментов».

Как указывает телеканал, в забастовке могут принять участие более 20 тысяч французских аптек.

Во Франции в настоящий момент наблюдаются перебои с более чем 5 тысячами наименований лекарств. Проблемы возникают при предоставлении лекарств по четырем рецептам из каждых пяти, отмечают профсоюзы фармацевтов.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.