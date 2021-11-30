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Военный вертолет разбился в Азербайджане: есть погибшие
30 Ноября 2021 15:06
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БАКУ. TREND-КАЗИНФОРМ - В Азербайджане разбился военный вертолет. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на совместное сообщение Государственной пограничной службы (ГПС) и Генеральной прокуратуры, передает МИА «Казинформ».
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30 ноября, около 10:40, военный вертолет Государственной пограничной службы разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне «Бибиэйбат».
Среди членов экипажа вертолета есть погибшие и раненые.
На месте происшествия находится руководящий состав ГПС и Генпрокуратуры.
В связи с инцидентом проводится совместное расследование.
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