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Военный вертолет разбился в Азербайджане: есть погибшие

30 Ноября 2021 15:06
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Военный вертолет разбился в Азербайджане: есть погибшие

БАКУ. TREND-КАЗИНФОРМ - В Азербайджане разбился военный вертолет. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на совместное сообщение Государственной пограничной службы (ГПС) и Генеральной прокуратуры, передает МИА «Казинформ».

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30 ноября, около 10:40, военный вертолет Государственной пограничной службы разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне «Бибиэйбат».

Среди членов экипажа вертолета есть погибшие и раненые.

На месте происшествия находится руководящий состав ГПС и Генпрокуратуры.

В связи с инцидентом проводится совместное расследование.


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#Происшествия   #Азербайджан   #Мировые новости   #Авиация  
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