Военный вертолет пропал с радаров в Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Вертолет Сухопутных сил самообороны Японии пропал без вести в водах южной префектуры Окинава сегодня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

По данным Береговой охраны Японии и других источников, вертолет UH-60 пропал с радаров около 16:40 по местному времени. Береговая охрана сообщила, что это произошло примерно в 18 км к северо-западу от аэропорта на острове Мияко префектуры Окинава.

Береговая охрана направила в близлежащие воды четыре патрульных корабля для поиска вертолета. Отмечается, что погодные условия в районе были умеренными.

По словам источника в Министерстве обороны, вертолет базируется в лагере GSDF Такаюбару на юго-западе Японии в префектуре Кумамото и задействован в разведке.

На борту находились два пилота, два механика и шесть членов экипажа, и все они были членами Сил самообороны.