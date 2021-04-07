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Военный самолет разбился в центре Турции: погиб пилот

Автор:  
Adlet Seilkhanov
7 Апреля 2021, 20:26
Военный самолет разбился в центре Турции: погиб пилот

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В результате крушения военного самолета в центральной части Турции в среду погиб пилот, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu Agency.

По сообщениям Министерства обороны Турции, истребитель NF-5, принадлежавший Воздушным силам Турции, разбился во время тренировочного полета в центре города Ко́нья в 02:15 по местному времени. Причины аварии неизвестны.

Начато расследование обстоятельств аварии.

Говорится, что самолет принадлежал военной пилотажной группе «Турецкие звезды» Воздушных сил Турции.

На месте крушения самолета в районе Февзи Чакмак, округа Каратай, работают аварийные бригады.

В своем аккаунте в сети Twitter Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семье погибшего пилота.


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