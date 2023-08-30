Военный переворот произошел в Габоне

ЛИБРЕВИЛЬ. КАЗИНФОРМ - Группа военных в Габоне объявила о роспуске институтов власти и свержении президента Али Бонго, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

После официального объявления о переизбрании президента Габона Али Бонго группа военных выступила в эфире национального телевидения. Они заявили об отмене итогов голосования и о роспуске всех государственных институтов.

Как передаёт AFP, о перевороте объявили представители разных силовых структур, в том числе преторианской гвардии, национальной армии и полиции. Они обвинили руководство Габона в «безответственном и непредсказуемом управлении, которое грозит ввергнуть страну в хаос». Военные подчёркивают при этом, что не отказываются от международных обязательств Габона.

В столице страны Либревиле были слышны автоматные очереди. Объявлено о закрытии границ.