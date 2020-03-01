Военный парад с участием более 500 военнослужащих прошел в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках республиканской военно-патриотической эстафеты «Мы – наследники Победы!» в Актау прошел военный парад Актауского гарнизона. Об этом МИА «Казинформ» сообщил руководитель пресс-службы РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан, подполковник Ерболат Султанов.

Торжественным маршем прошлись по центральному проспекту более 500 военнослужащих представляющих воинские части Национальной гвардии, Министерства обороны, Пограничной службы КНБ, а также сотрудники Департамента полиции по Мангистауской области, Департамента чрезвычайной ситуации Мангистауской области, Департамента уголовно-исполнительной системы МВД и воспитанники военно-патриотических клубов «Жас Бүркіт», «Жас Сарбаз».

Перед началом мероприятия у монумента «Вечного Огня» состоялась церемония передачи эстафеты памяти «Мы – наследники Победы!», посвящённой 75-летней годовщине Великой Победы и стартовавшей в Алмате 5 февраля 2020 года.

Инициаторам патриотической акции выступил министр внутренних дел. Его идею, основанную на преемственности поколений, активно поддержали военнослужащие Национальной гвардии Республики Казахстан и сотрудники органов внутренних дел.

В дальний путь Боевое знамя «благословила» внучка генерала Ивана Панфилова Айгуль Байкадамова, проживающая в Алматы. Не только ее легендарный дед защищал Родину в годы войны, но воевала и ее мама, Валентина Ивановна Панфилова, старшая дочь Ивана Васильевича. На фронт она ушла добровольцем в 1941 году. О гибели своего отца узнала от раненого бойца, которого перевязывала. В 1944-м под Ригой Валентина Панфилова получила тяжелое ранение, после чего была комиссована.

Основной целью торжества является сохранение уважения и памяти о Великом подвиге воинов-казахстанцев в годы войны.

Боевое Знамя уже побывало в семи крупных городах республики. В рамках эстафеты проходят уроки мужества, тематические мероприятия с участием ветеранов, школьников, студентов и военнослужащих.

Для его встречи на территории мемориального комплекса «Вечного огня» построились все воинские подразделения, дислоцированные в Актауском гарнизоне.

Командир воинской части 6656 подполковник Марат Рахпанов принял копию Боевого Знамени — великий символ героизма и доблести наших солдат-отцов и дедов от делегаций Атырауской области во главе заместителя командира воинской части 5546 по воспитательной социально-правовой работе майор Тимура Рахимова.

В церемонии приняли участие руководители местной исполнительных органов, ветераны части, сотрудники департаментов по ЧС, ДУИС, Национальной гвардии, ветераны органов внутренних дел, представители партий, Ассамблеи народа Казахстана, военнослужащие Актауского гарнизона, студенты и школьники. Почётными гостями мероприятия стали ветераны войны и труженики тыла. Именно им были адресованы теплые слова благодарности за воинский и трудовой подвиг.

На торжественном митинге к участникам эстафеты и местным жителям обратились заместитель акима Мангистауской области Бакытжан Кашаков, заместитель командующего РгК «Батыс» Нацгвардии по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Бакыт Алазов, ветеран войны Бисен Бокаев, которые отметили особую важность таких мероприятий в поднятии духа военного патриотизма и сохранению славных традиций.

Копия Боевого знамени демонстрирует преемственность поколений и неразрывную связь с героическим прошлым, наполняя каждого из нас чувством гордости за бессмертный подвиг народа.

Заместитель акима Мангистауской области Бакытжан Аманжолулы отметил:

-Сегодня наши взоры снова и снова обращаются к прошлому, к одному из самых великих и трагических событий двадцатого века – к Великой Отечественной войне. 2020 год является знаковым – мы празднуем 75-ю годовщину Великой Победы. На алтарь этой Победы были положены миллионы жизней, война не обошла стороной ни одну нашу семью, и поэтому она навсегда осталась в народной памяти как общая и незаживающая рана. Уважаемые ветераны! Ваши судьбы, ваши подвиги – это самый лучший пример для подражания молодому поколению. Нам есть, чем гордиться, нам есть, что наследовать и беречь. Будем же верны этой памяти!

-Мы рады принять участие в столь значимом мероприятии. Каждый год нас все дальше и дальше отделяет от тех страшных дней войны. Но мы никогда не забудем подвиг наших предков, тех, чей героизм стал нас настоящим примером служения Родине и своему народу. Сегодняшнее мероприятие – это дань уважения всем солдатам Великой Отечественной войны», - сказал заместитель командующего РгК «Батыс» Нацгвардии РК по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Бакыт Алазов.

-Копия Боевого Знамени - это и есть дорога от прошлого к настоящему и будущему. Молодежь при проведении подобных мероприятий будет знать, что казахстанцы внесли весомый вклад в победу над фашистской Германией, - сказал ветеран Великой Отечественной войны Бисен Бокаев.

После проведения митинга перед участниками мероприятия прошел военный парад личного состава войск и силовых структур Актауского гарнизона.

Колонну возглавила знаменная группа с копией Боевого Знамени 8-ой гвардейский мотострелковой дивизии. За ними чеканя шаг, прошла коробка из 28 военнослужащих, символизируя образ 28 героев-панфиловцев, неся на руках их портреты.

Затем в Казахском драматическом театре имени Жантурина праздничный концерт 75-летию Победы под девизом «Мы – наследники Победы!», который начался с театрализованного представления, поставленного силами художественной самодеятельности части. Ветераны и участники ВОВ получили подарки от акимата области и командования воинской части.

Помимо торжественного ритуала встречи и передачи копии боевого знамени в ходе эстафеты организованы встречи с ветеранами войны и проведены уроки мужества с молодежью, музейные, книжные выставки и показ военно-патриотических фильмов.