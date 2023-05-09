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Военный оркестр сыграл для столичного ветерана ВОВ Михаила Кулика

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Мая 2023, 19:40
Военный оркестр сыграл для столичного ветерана ВОВ Михаила Кулика Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Байконурском районе Астаны военнослужащие Вооруженных сил поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Михаила Григорьевича Кулика с Днем Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Во дворе дома, где проживает фронтовик, музыканты Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил исполнили концертную программу. Они приветствовали солдата торжественными маршами и лирическими мелодиями далекого героического времени.

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На фронт Михаил Кулик ушел в 1943 году, когда ему еще не было 18-ти. Прошел фронтовыми дорогами от Харькова до Киева, был ранен, пролежал шесть месяцев в госпитале. После возвращения в строй его отправили на Белорусский фронт.

Второе ранение получил под Витебском. После излечения участвовал в освобождении Кракова и Познани. Долгожданная победа застала его, когда до Эльбы оставалось несколько десятков километров.

Михаил Григорьевич родом из Украины, в Казахстан приехал в 1954 году, работал в Целинтрансстрое. Участвовал в строительстве железной дороги Акмола – Павлодар, Дома советов, гостиницы «Турист», Дворца молодежи, прокладывал проспект Победы.

В ходе встречи военнослужащие высказали испытанному воину слова признательности за мужество, стойкость и невероятное трудолюбие, пожелав ему долголетия и благополучия. Тронутый вниманием ветеран поблагодарил их за оказанное внимание и пожелал успехов в службе.

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Астана   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Минобороны РК   Вооруженные силы  
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