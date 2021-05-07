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    14:30, 07 Май 2021 | GMT +6

    Военный оркестр пришел домой к ветерану и поздравил с предстоящим Днем победы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Военный оркестр пришел домой к ветерану и поздравил с предстоящим Днем победы в Панфиловском районе Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ветерану ВОВ Сембеку Кожахметову исполнилось 96 лет. Аксакал родился 25 октября 1925 года. В 1942 году в возрасте 17 лет был призван на фронт в ряды Советской армии. Окончив короткие командирские курсы в городе Варашилове был направлен на фронт, где принял участие в Сталинградской битве.

    В той битве молодой командир потерял немало своих товарищей. Но, пожалуй, одним из самых своих ярких воспоминаний ветеран считает битву за Ленинград. Вернулся с войны боец только в конце сороковых, после войны с Японией.

    «Это победа общая для всех нас. Многие тогда отдали свои жизни за свою Родину, за свою родную землю. Сегодня, благодаря подвигу того поколения, наши дети живут в мире и согласии», - отметил Сембек Кожахметов.


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