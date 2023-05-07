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Военный оркестр Нацгвардии исполнил патриотические песни в честь Дня защитника Отечества

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Мая 2023, 19:36
Военный оркестр Нацгвардии исполнил патриотические песни в честь Дня защитника Отечества Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии РК в жилом массиве «Уркер» исполнил патриотические песни и военные марши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

«Второе название жилого массива – военный городок. Здесь у нас расположено несколько десятков домов, где проживают действующие военнослужащие и ветераны Вооруженных сил. Для них и других жителей «Уркера» мы совместно с воинской частью 5573 решили провести это мероприятие на открытом воздухе. Я очень рад поздравить всех с наступающими знаменательными праздниками и присоединиться к этой доброй традиции, которая зародилась здесь в свое время. Выражаю большую благодарность всем защитникам нашей Родины», - сказал аким района «Нура» Жусуп Жумагулов.

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В ходе мероприятия грамотами наградили участников и победителей конкурса детских рисунков и национальных костюмов, посвященного Дню единства народов Казахстана.

Военнослужащие воинской части 5573 также организовали полевую кухню и угощали гостей солдатской кашей и горячим чаем.

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Напомним, сегодня, 7 Мая, в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этот день 31 год назад был подписан указ о создании Национальных Вооруженных сил.


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