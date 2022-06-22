22 Июня 2022 22:34

Военный оркестр из Караганды стал обладателем Гран-при республиканского фестиваля

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сводный оркестр регионального командования «Орталық» под управлением военного дирижера из Караганды капитана Станислава Кудабаева удостоен высшей награды девятого фестиваля военных оркестров «Әскери керней», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав сводного оркестра регионального командования «Орталық» входят военные музыканты из Караганды, Костаная и Кокшетау. Музыкальный конкурс прошел в Нур-Султане на территории воинской части 5573 Национальной гвардии и был посвящен 30-летию казахстанской полиции.

Участники фестиваля – военный оркестр Военной академии Национальной гвардии, сводные военные оркестры региональных командований «Оңтүстік», «Орталық» и «Батыс» – исполнили разнообразные композиции от времен Казахского ханства до мировых хитов.

К примеру, сводный оркестр регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Казахстана представил хит американских исполнителей Lmfao – Party Rock. И получил Гран-при конкурса за неповторимое исполнение.

«Фестиваль проводится ежегодно для поднятия духа, а также в целях патриотического воспитания подрастающего поколения Казахстана. Свое выступление мы посвятили жителям столицы, чтобы они смогли насладиться музыкой», – говорит Станислав Кудабаев.