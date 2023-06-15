Военный оркестр играл для ветерана во дворе дома в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске поздравили с 96-летием ветерана Великой Отечественной войны Ивана Клименко. В Северо-Казахстанской области в живых остались всего шесть ветеранов. Пять из них проживают в Петропавловске, один – в Есильском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео поздравления Ивана Трофимовича Клименко распространила пресс-служба акимата города в соцсетях.

Ветерана поздравили представители Академии Национальной гвардии Республики Казахстан, департамента по делам обороны, городского совета ветеранов. Музыканты оркестра Академии Национальной гвардии исполнили для него произведения военных лет.

Иван Клименко оказался на фронте в 1944-м году. 17-летний парнишка - на линии огня в Восточной Пруссии. Потом - Дальневосточный фронт. После капитуляции Японии он шесть лет служил в Китае. На родину вернулся только в 1951-м году. Обладатель Ордена Отечественной войны 2-й степени и медали «За победу над Германией».