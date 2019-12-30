Военный исполнил желание детей, мечтавших о собственной семье

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Для шестерых воспитанников детского дома г. Тараз нынешняя встреча Нового года станет по-настоящему волшебной, ведь встретят они 2020 год в семье. Детские судьбы изменились после решения старшего сержанта Бауыржана Исаева и его супруги Ботагоз – взять на воспитание детей из детского дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Несмотря на то, что супруги воспитывают своих четверых детей, их решение было твердым и осознанным. Оба давно прониклись идеей проекта «Казахстан без сирот» – передачу об этом Ботагоз как-то увидела по телевидению. Супругов поддержали родители Бауыржана, с которыми они все вместе живут в одном доме.

Старший сержант Бауыржан Исаев – механик-водитель воинской части Регионального командования «Юг». Военнослужащий достойно служит в рядах Вооружённых Сил вот уже 15 лет и вносит свой вклад в укрепление безопасности и обороноспособности страны. Сослуживцы и командиры знают его как внимательного и отзывчивого человека, грамотного специалиста, знающего своё дело.

«Образцовый и дисциплинированный военнослужащий, воинскую специальность знает в совершенстве, на учениях «Айбалта-2015» был признан лучшим механиком-водителем, достойно проявил свою профессиональную выучку на учениях «КазИнд-2019» в Индии осенью этого года, – отмечает заместитель командира воинской части майор Багдад Абдрахманов. – Когда мы узнали, что он с супругой решил взять детей из детского дома, то восхитились и поддержали. У него всё всегда отлично получается. И на службе, и дома».

Изначально Бауыржан и Ботагоз думали взять троих детей. Но при личном знакомстве с детьми выяснилось, что у одного ребенка есть братья и сестры, другой не хотел расставаться с товарищем. После пребывания в детском доме и знакомства с детьми список потенциальных будущих детей увеличился до девяти.

У всех детей есть родители, но из-за неисполнения ими своих обязанностей, они лишены родительских прав. Только трое официально не имеют статуса детей, чьи родители лишены родительских прав. По закону их нельзя пока передать в приёмную семью. Но Бауыржан и Ботагоз не отступились. Они терпеливо дожидаются судебного решения по их судьбе. Как только оно будет принято, в семье Исаевых будет не десять, как сейчас, а тринадцать детей: и свои, и приемные.

«Когда я возвращаюсь со службы домой, дети дружной ватагой выбегают во двор с криком «Папа!», – с улыбкой рассказывает Бауыржан Исаев. – Трехлетняя Ангелина на правах младшей взбирается мне на руки, один сын снимает с меня бушлат, другой – военную шапку, кто-то из дочек ремень с меня стягивает. Так дружно и заходим в дом».

Сейчас большая дружная интернациональная семья Исаевых готовится к встрече Нового года. В доме наряжается елка, дети учат стихи, и конечно, принимают подарки: от мамы с папой, от бабушки с дедушкой, от друзей семьи, и от Деда Мороза. Дети чувствуют себя полноправными членами одной семьи, где никого не разделяют и не обделяют вниманием. В этом году у них, по-настоящему, волшебный новогодний праздник.