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Военный госпиталь Аягоза в ВКО отмечает 50-летие

22 Июня 2020 22:52
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Военный госпиталь Аягоза в ВКО отмечает 50-летие

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане военный госпиталь города Аягоз отмечает 50-летний юбилей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Восток».

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В ведомстве сообщили, что медицинское учреждение создано в июне 1970 года на основании директивы начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

«Военный госпиталь города Аягоз – одно из лучших медицинских учреждений Вооруженных Сил. Медицинский персонал наряду с ежедневным лечебно-диагностическим процессом регулярно вырабатывает навыки действий в особых условиях. У нас имеется свое предназначение на военное время, потому очень часто проводим тренировки и учения. Хотелось бы сказать, что вся деятельность военного госпиталя в течение 50 лет его славного пути была и остается направленной на совершенствование качества военной медицины и решение конечной цели – сохранение и укрепление здоровья пациентов: военнослужащих, членов их семей, пенсионеров и ветеранов Вооруженных Сил», – отметил начальник военного госпиталя, подполковник медицинской службы Дулат Мергенбаев.

За годы своей деятельности госпиталь вырос в многопрофильное лечебное учреждение, в котором выполняется весь диапазон диагностических и лечебных мероприятий. Функционируют терапевтическое, поликлиническое отделения, хирургия с отделением анестезиологии и реанимации, а также отделение лучевой диагностики. Медицинскую помощь здесь получают военнослужащие всего Аягозского гарнизона и члены их семей, первую медицинскую помощь оказывают и экстренным «гражданским» пациентам.

В настоящее время в многопрофильном военно-медицинском учреждении трудятся 80 врачей и медсестер, за плечами которых богатый опыт. При этом в госпитале продолжают трудиться ветераны, на которых равняется молодежь.

Напомним, весной 2020 года 50-летний юбилей отмечал военный госпиталь Cемея.


Фото: РгК «Восток»



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#Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Армия  
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Автор:

Орал Ерланулы

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