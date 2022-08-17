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Военный борт доставил из Москвы останки казахстанского воина-фронтовика
17 Августа 2022 13:10

Военный борт доставил из Москвы останки казахстанского воина-фронтовика

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военным бортом Вооруженных сил РК в Нур-Султан из Москвы доставлены останки казахстанского воина Калея Дузбаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Уроженец Западно-Казахстанской области Калей Дузбаев пал смертью храбрых в боях под Ленинградом, где этим летом поисковики нашли его останки.

В военном секторе аэропорта города Нур-Султана в памятном мероприятии, посвященном погибшему казахстанскому воину, приняло участие руководство Министерства обороны, Центральный военный оркестр, рота почетного караула, военнослужащие Сил воздушной обороны, Сухопутных войск, Военно-морских сил ВС, представители республиканского военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

– Подвиги казахстанцев на фронте навсегда останутся в памяти потомков, они служат нынешним защитникам Отечества примером стойкости духа, несгибаемого мужества, самоотверженности и любви к Родине, – сказал министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. – Уверен, что проводимая нами совместная работа вносит огромный вклад в сохранение исторической памяти о героических предках, в военно-патриотическое воспитание молодежи.

Место погребения воина, родившегося в Западно-Казахстанской области в 1902 году, было найдено 9 июля членами поискового отряда «Заслон» в Тосненском районе Ленинградской области. Его личность была установлена благодаря сохранившейся записке в солдатском медальоне.

Как отметил председатель правления «Atamnyn Amanaty» Мурат Молдагалиев, в эти дни в Калужской области в военно-исторической экспедиции принимает участие казахстанский сводный поисковый отряд «Atamnyn Amanaty». Он выразил удовлетворение тем, что совместная работа казахстанских и российских поисковиков налаживается и получает новый импульс.

В июне была организована доставка и перезахоронение останков трех воинов-казахстанцев – Уркербаева Толегена, Фоменко Петра Абрамовича, Гурова Николая Матвеевича.

Работа по установлению судеб и увековечению памяти казахстанских солдат и офицеров, пропавших без вести в годы войны, продолжается. Огромный вклад в это благородное дело вносит столичный поисковый отряд «Мемориальная зона» под руководством бессменного командира Майдана Кусаинова. Ветеран поискового движения тесно взаимодействует с Национальным военно-патриотическим центром Вооруженных сил РК.

Памятные мероприятия и перезахоронение останков Калея Дузбаева с воинскими почестями пройдут в Западно-Казахстанской области.


Фото: gov.kz


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