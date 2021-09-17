Военным срочной службы продлевается срок представления декларации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Декларация об активах и обязательствах при вхождении в систему всеобщего декларирования представляется один раз. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

Исключения составляют случаи, когда декларация об активах и обязательствах представляется физическим лицом в качестве:

- кандидата на выборную или государственную должность, либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций;

- лица, желающего стать крупным участником банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем;

- супруги (а) вышеуказанных лиц.

«Также налоговым законодательством предусмотрена дополнительная декларация об активах и обязательствах, представляемая физическим лицом при внесении изменений и (или) дополнений в ранее представленную декларацию об активах и обязательствах физического лица», - дополнили в КГД.

15 сентября 2021 года закончился срок представления декларации об активах и обязательствах первого этапа всеобщего декларирования.

Право на продление по декларациям физических лиц предоставляется военнослужащим срочной службы без направления в налоговый орган уведомления о продлении.

Срок представления деклараций физических лиц военнослужащими продлевается на период времени прохождения срочной службы со дня издания приказа об убытии из местного органа военного управления к месту прохождения воинской службы.