НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Военным планируют передать под приватизацию 160 квартир в Алматы

8 Декабря 2022, 19:39
Военным планируют передать под приватизацию 160 квартир в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны РК продолжается решение жилищных вопросов военнослужащих, уволенных в запас и проживающих в закрытых военных городках. В районной эксплуатационной части Алматинского регионального гарнизона состоялась очередная встреча представителей главного управления военной инфраструктуры Вооруженных сил с бывшими военнослужащими по вопросам обеспечения жильем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Благодаря инициированным оборонным ведомством изменениям в законодательстве, вступившим в силу с первого января 2018 года, бывшие военнослужащие с выслугой свыше 10 лет, но менее 20 лет, могут обменять служебную жилплощадь в закрытых военных городках на квартиру с правом ее приватизации по остаточной стоимости.

В ходе встречи даны разъяснения и сведения о возможности обменять жилье в закрытых военных городках на квартиры, подлежащие приватизации.

«С учетом возросшего спроса на жилье в Алматы главное управление военной инфраструктуры изменило статус двух общежитий квартирного типа. После проведения соответствующих перепланировочных и ремонтных работ к заселению готовы 16 однокомнатных и 15 двухкомнатных квартир. Всего из этих домов планируется передать под приватизацию 160 квартир», - говорится в сообщении.

Работа в этом направлении ведется во всех регионах страны. Сейчас к обмену предлагаются квартиры в Алматы, Актау, Актобе, Жезказгане, Таразе и Абае. Подробная информация об обменном фонде опубликована на сайте Министерства обороны.

«На сегодняшний правом обмена воспользовались 463 из 700 граждан, уволенных с воинской службы и проживающих в закрытых военных городках. Принимаемые меры позволяют этой категории бывших военнослужащих получить и оформить жилье в собственность, а Вооруженным силам – высвободить служебный жилищный фонд для проходящих воинскую службу», - отмечают в обороном ведомстве страны.

Теги:
Новости по теме
Сколько квартир и домов продали в ноябре в Казахстане
Методом асара планируется построить более 120 домов в Жамбылской области
Около 370 человек планируют снять с очереди на жилье в Астане
Читайте также
Бюджет Алматы на 2023 год составил 1,2 трлн тенге
16,2 млрд тенге предусмотрели на подушевое финансирование творческих кружков и спортсекций в Алматы
Более 50 млрд тенге выделят на пробивку улицы, ремонт дорог и строительство метро в Алматы
300 новых автобусов и 100 троллейбусов закупят в Алматы: сколько денег выделено
Более 10 млрд тенге направят на строительство новой магистрали водоснабжения в Алматы
Сколько квартир и домов продали в ноябре в Казахстане
Более 400 единиц техники чистят снег в Алматы
Методом асара планируется построить более 120 домов в Жамбылской области
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
2 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
5 Президент РК принял вновь избранного председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

Лента новостей