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Военных медиков могут направить на помощь жителям регионов в борьбе с КВИ

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Июля 2021, 20:23
Военных медиков могут направить на помощь жителям регионов в борьбе с КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бригады военных медиков могут направить на помощь жителям отдаленных районов в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В настоящее время в Вооруженных Силах Казахстана продолжается реализация мероприятий по борьбе с COVID-19 и недопущению распространения вируса среди личного состава.

Воинские части и учреждения обеспечиваются необходимыми средствами защиты и медицинским имуществом, проводятся противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия. Специалисты ведут постоянный мониторинг состояния здоровья личного состава, чтобы своевременно реагировать при выявлении признаков инфицирования и контактов с заболевшими.

Как отметил сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации Президент Казахстана – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, единственный способ уберечь себя и своих близких от этой опасности – вакцинация. Других методов мировая медицина пока не предложила и вряд ли предложит в обозримом будущем.

В Вооруженных Силах продолжается вакцинация личного состава. Количество вакцинированных приблизилось к 100%: первый компонент получили 99% личного состава, вторым привито 92%.

В то же время военные врачи готовы к оказанию помощи гражданским коллегам. С начала апреля этого года выделены военные госпитали в Алматы и Нур-Султане. С июля Главный военный клинический госпиталь в столице повторно задействован для лечения больных с коронавирусом.

«В готовности к приему гражданского населения находятся три военно-лечебных учреждения в Алматы, Талдыкоргане и Ушарале. На случай поступления больных с тяжелым течением заболевания подготовлены реанимационные отделения. Они оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами, кислородными концентраторами и другим оборудованием», – проинформировал начальник управления санитарно-эпидемиологического надзора Главного военно-медицинского управления ВС РК полковник Альбек Манабаев.

В двух филиалах санитарно-эпидемиологического центра: «Астана» и «Запад», увеличена численность специалистов, в их состав включены эпидемиологи, вирусологи, бактериологи и лаборанты.

Дополнительно функционируют четыре инфекционных изолятора в военных госпиталях Аягоза, Талдыкоргана, Сарыозека и Семея. Работают две стационарные ПЦР-лаборатории в Нур-Султане и Алматы, а также мобильные лабораторные комплексы с возможностью проведения ПЦР-тестирования в Актау и Семее.

В помощь жителям отдаленных районов в кратчайшие сроки могут быть переброшены врачебно-сестринские бригады и специалисты санитарно-эпидемиологической службы Вооруженных Сил.


Здравоохранение   Армия   Коронавирус в РК   Вакцинация   Минобороны РК   Вооруженные силы  
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