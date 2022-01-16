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Военных и полицейских поблагодарил за работу во время ЧП аким Актюбинской области

16 Января 2022 16:54
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Военных и полицейских поблагодарил за работу во время ЧП аким Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин встретился с военнослужащими и полицейскими, выразив им признательность за слаженную работу в непростое время, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Новый год начался с массовых беспорядков, которые переросли в террористические акты. В этот критический час, чтобы сохранить спокойствие страны и целостность государственного устройства, Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил чрезвычайное положение на территории республики. С этого момента вы проявили и продолжаете проявлять себя как истинные патриоты, неотступающие от присяги на верность Родине. Неоценимы ваши заслуги в сохранении стабильности и спокойствия в стране. История дает объективную оценку событиям последних дней. Нет сомнений, что ваши имена золотыми буквами будут вписаны в страницы этой истории для последующих поколений», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

Он отметил, что в эти дни наша страна возвращается к состоянию политической стабильности, спокойной и мирной жизни.

«В соответствии с постановлением Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева об отмене чрезвычайного положения на территории Актюбинской области, 16 января 2022 года в 07:00 часов мы перейдем к нормальной повседневной жизни. Я выражаю вам огромную благодарность и признательность от имени жителей региона и от себя лично. Оставайтесь гарантом спокойствия и стабильности!», - сказал аким области.

Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отмене чрезвычайного положения в Актюбинской области.


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#Актюбинская область   #Акимат   #МВД РК   #Регионы   #Вооруженные силы   #ЧП-2022  
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Автор:

Самал Ендибаева

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