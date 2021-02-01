Военные захватили власть в Мьянме

НЕЙПЬИДО. КАЗИНФОРМ - В Мьянме произошел военный переворот, во время которого были задержаны министр иностранных дел и по делам администрации президента, государственный советник Аун Сан Су Чжи, считающаяся национальным лидером и фактическим руководителем страны, и президент Мьянмы Вин Мьин. Об этом в ночь на понедельник, 1 февраля, сообщил официальный представитель правящей партии «Национальная лига за демократию», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным агентства Reuters, государственный телеканал MRTV в Мьянме прекратил вещание «из-за коммуникационных неполадок». Также в стране наблюдаются проблемы с подключением к интернету и телефонной связью. Reuters передает со ссылкой на очевидца, что перед зданием мэрии главного города страны Рангуна размещены несколько десятков солдат. Также туда стянуты военные грузовики.

На протяжении последних дней политическая обстановка в стране была очень напряженной. В обществе распространялись слухи о возможном военном путче в связи с тем, что влиятельные представители вооруженных сил заявляли, что считают прошедшие в ноябре 2020 года парламентские выборы сфальсифицированными.

Согласно официальным результатам этих выборов, партия Аун Сан Су Чжи «Национальная лига за демократию» одержала убедительную победу, набрав более 70 процентов голосов. Согласно Конституции Мьянмы, четверть депутатских мест в обеих палатах парламента страны зарезервирована за военными, которых назначает верховный главнокомандующий вооруженных сил.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в стране была военная диктатура. Демократические преобразования начались в Мьянме в 2011 году.

Аун Сан Су Чжи - лауреат Нобелевской премии мира. Ранее она считалась символом демократических преобразований в стране. Однако в последнее время политика все чаще подвергают критике с связи с тем, что ее собственный стиль правления все больше напоминает авторитарный. Одним из поводов для критики Аун Сан Су Чжи является ее сдержанность в вопросе нарушения прав мусульманского меньшинства рохинджа.