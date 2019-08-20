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Военные вылетели на поиски альпинистов на Тянь-Шане

Автор:  
Данияр Дауталиев
20 Августа 2019, 10:24
Военные вылетели на поиски альпинистов на Тянь-Шане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели вылетели на поиски альпинистов в горах Тянь-Шаня, передает корреспондет МИА «Казинформ».

«Сегодня в 08:57 борт Ми-171 Казавиаспаса КЧС МВД РК вылетел с альпинистского лагеря Каркара Алматинской области в Кыргызскую Республику для проведения поисково-спасательных работ. На борту находятся три военных альпиниста, которых доставят до базы Южный Инылчек (4 500 м). Дальше будут подниматься пешим ходом. К поисковым работам подключится группа кыргызских альпинистов», - сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК.

Напомним, в Кыргызстане на одной из вершин Тянь-Шаня пропала группа алматинских альпинистов в составе Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина. Казахстанцы остались под снежным завалом на пике Победы. Министерство обороны РК развернула спасательную операцию в горах по поиску пропавших.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал пропажу группы казахстанских альпинистов. О ситуации с казахстанскими альпинистами в горах Кыргызстана рассказали в Министерстве иностранных дел РК.

Бакытжан Сагинтаев рассказал о продолжении спасательной операции в горах Кыргызстана. Операция по спасению казахстанских альпинистов начнется после улучшения погоды, сообщили в КЧС МВД РК.

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