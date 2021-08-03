Военные вузы Минобороны набирают курсантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Военные институты Сил воздушной обороны, Сухопутных войск, а также Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи Министерства обороны Казахстана осуществляют набор курсантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Процесс организован в четыре этапа: профессионально-психологический отбор, медицинское освидетельствование, сдача нормативов по физической подготовке, конкурсный отбор и зачисление.

Военный институт Сухопутных войск в этом году готов принять на обучение 285 курсантов, а желающих поступить – более 500 человек. Вуз включен в перечень учебных заведений совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, поэтому на обучение планируется принять десять курсантов из Кыргызстана и трех из Таджикистана.

Более 250 человек претендуют на поступление в Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. В этом году летный институт предоставляет 132 места. В соответствии с соглашением о подготовке военных кадров в рамках ОДКБ для учащихся из Таджикистана выделено восемь мест.

В вузе обучают эксплуатации воздушных судов, беспилотных летательных аппаратов, готовят специалистов авиационной техники, а также военных медиков.

Для обучения военной медицине в этом году выделено 25 мест. Подготовка будущих военных врачей будет осуществляться на базе Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени М. Оспанова. Обучение включает в программу «бакалавриат» и «интернатуру». По окончании программы бакалавриата присваивается воинское звание «лейтенант медицинской службы». Во время обучения в интернатуре военным интернам выплачивается денежное довольствие и жилищные выплаты.

После выпуска военные медицинские специалисты проходят службу в воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил. Помимо гарантированного трудоустройства и хорошей заработной платы они обеспечиваются социальным пакетом военнослужащего.

В Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи изъявили желание поступить свыше 300 абитуриентов. Однако, только 120 из них будут приняты. Три места определено для курсантов из Кыргызстана.

Институт готовит специалистов радиосвязи и радионавигации, радиотехники, зенитных ракетных комплексов, войсковой противовоздушной обороны, средств связи и автоматизации военного назначения, организации и технологии защиты информации.

10 августа завершится отбор кандидатов на поступление. На следующий день будут объявлены решения мандатных комиссий. А уже с 12 августа в соответствии с планом начнется подготовка к принятию курсантами военной присяги.