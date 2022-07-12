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Военные вузы Казахстана приступают к отбору курсантов
12 Июля 2022 19:43

Военные вузы Казахстана приступают к отбору курсантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 21 июля по 8 августа текущего года пройдет зачисление курсантов в военные вузы Министерства обороны Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Сегодня в систему военного образования страны входят два алматинских вуза - Военный институт Сухопутных войск имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, а также один актюбинский - Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.

Сроки, связанные с процедурой поступления в вузы, установлены законодательно.

До первого апреля 2022 года районные и городские управления по делам обороны осуществляли прием заявлений граждан. После процедуры предварительного отбора кандидатов, которая завершилась первого мая, призывные комиссии определили претендентов для поступления в вуз.

«Гражданам, прошедшим предварительный отбор в местных органах военного управления, для сдачи документов необходимо прибыть в учебное заведение с 15 по 20 июля включительно. Прием в военный институт предусматривает четыре этапа», - сообщили в пресс-службе ведомства.

На первом осуществляется профессионально-психологический отбор. На втором – окончательное медицинское освидетельствование в соответствии с Правилами проведения военно-врачебной экспертизы. На третьем – проверяется уровень физической подготовки. В завершении, 5 августа, проводится конкурсный отбор и зачисление в состав курсантов вуза, уточнили в Минобороны.

Решение приемной комиссии объявляется 6 августа и размещается на интернет-ресурсе военного института. Заявления на апелляцию принимаются на следующий день. И уже 8 августа приказом начальника военного вуза утверждается окончательное решение приемной комиссии, пояснили в пресс-службе ведомства.

В этом году произошли изменения в Правила отбора военнослужащих казахстанской армии для подготовки в иностранных военных учебных заведениях. Согласно новой редакции правил, отбор для поступления в вузы зарубежных государств будет осуществляться из числа военнослужащих, зачисленных на первый курс военных учебных заведений Министерства обороны РК.

К слову, на период обучения курсанты обеспечиваются всеми видами довольствия - вещевым имуществом, питанием, проживанием в общежитии и денежным содержанием.






Фото: www.gov.kz

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