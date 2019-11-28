+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -4 °С
USD 386.19 EUR 425.08
RUB 6.04 CNY 54.99
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Военные врачи в Нур-Султане применили новую методику оперативного лечения

28 Ноября 2019 18:35
Поделиться:
Военные врачи в Нур-Султане применили новую методику оперативного лечения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые врачи травматологического отделения Главного военно-клинического госпиталя МО РК в городе Нур-Султан провели оперативное лечение патологии коленного сустава военнослужащему по новой методике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Новости по теме

Пересмотреть размеры жилищных выплат военнослужащим планируют в Казахстане
Прощание с боевым знаменем: ряд офицеров ВС РК проводили в запас Министерство обороны создает геоинформационную платформу Казахстанские миротворцы прошли тренинг Красного Креста

По словам начальника травматологического отделения подполковника медицинской службы Адилета Актаева, запланированная операция была проведена при помощи артроскопического оборудования.

Особенность такого оперативного лечения заключается в использовании видеонаблюдения и контроля через монитор, что делает операцию малотравматичной. Манипуляции выполняются без разрезов, только путем прокола, максимально бескровно. Всё это обеспечивает пациенту быстрое восстановление.

Как рассказали в военном госпитале, в настоящее время прооперированный военнослужащий чувствует себя хорошо, самостоятельно встал на ноги. На следующей неделе в плановом порядке военным врачам предстоит провести оперативное лечение другого пациента с патологией плечевого сустава.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Армия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив