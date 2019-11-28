Военные врачи в Нур-Султане применили новую методику оперативного лечения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые врачи травматологического отделения Главного военно-клинического госпиталя МО РК в городе Нур-Султан провели оперативное лечение патологии коленного сустава военнослужащему по новой методике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.
По словам начальника травматологического отделения подполковника медицинской службы Адилета Актаева, запланированная операция была проведена при помощи артроскопического оборудования.
Особенность такого оперативного лечения заключается в использовании видеонаблюдения и контроля через монитор, что делает операцию малотравматичной. Манипуляции выполняются без разрезов, только путем прокола, максимально бескровно. Всё это обеспечивает пациенту быстрое восстановление.
Как рассказали в военном госпитале, в настоящее время прооперированный военнослужащий чувствует себя хорошо, самостоятельно встал на ноги. На следующей неделе в плановом порядке военным врачам предстоит провести оперативное лечение другого пациента с патологией плечевого сустава.
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