Военные врачи в Нур-Султане применили новую методику оперативного лечения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые врачи травматологического отделения Главного военно-клинического госпиталя МО РК в городе Нур-Султан провели оперативное лечение патологии коленного сустава военнослужащему по новой методике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

По словам начальника травматологического отделения подполковника медицинской службы Адилета Актаева, запланированная операция была проведена при помощи артроскопического оборудования.

Особенность такого оперативного лечения заключается в использовании видеонаблюдения и контроля через монитор, что делает операцию малотравматичной. Манипуляции выполняются без разрезов, только путем прокола, максимально бескровно. Всё это обеспечивает пациенту быстрое восстановление.

Как рассказали в военном госпитале, в настоящее время прооперированный военнослужащий чувствует себя хорошо, самостоятельно встал на ноги. На следующей неделе в плановом порядке военным врачам предстоит провести оперативное лечение другого пациента с патологией плечевого сустава.