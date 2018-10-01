Военные врачи Казахстана и Японии обменялись опытом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на базе Центра военной медицины прошел военно-медицинский семинар представителей медицинских служб Министерства обороны Республики Казахстан и Сил самообороны Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МО РК.

Японскую делегацию военных врачей Сил самообороны Японии возглавляла заместитель начальника управления международной политики департамента оборонной политики Японии Чинатсу СУЗУКИ. Казахстанскую сторону представляли преподавательский состав Центра военной медицины МО РК и представители военно-медицинской службы Вооруженных Сил РК.

Военно-медицинские специалисты обменялись мнениями по организации медицинского обеспечения подразделений, направляющихся выполнять миротворческую миссию в рамках ООН, а также затронули вопросы организации оказания неотложной и скорой медицинской помощи в военно-медицинских учреждениях.

Такие совместные занятия являются очередным шагом международного сотрудничества военных медиков, позволяющим перенять зарубежный опыт в медицинском обеспечении войск и организации подготовки военно-медицинских специалистов.

По завершении встречи стороны обсудили возможность участия представителей Сил самообороны Японии в конференции Международной ассоциации Учебных центров ПИМ (IAPTC), которая состоится в Астане в 2022 году.

Японская сторона выразила заинтересованность в наращивании дальнейшего сотрудничества с Министерством обороны Республики Казахстан.