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Военные восьми стран приняли участие в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019»

21 Сентября 2019 11:11
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Военные восьми стран приняли участие в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошла активная фаза стратегических командно-штабных учений «Центр-2019». Участие в учениях принимали военнослужащие Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии, более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Во время учений применялись бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки, истребители, военно-транспортные самолеты, боевые вертолеты, тактические ракетные комплексы и артиллерийские орудия. А также были задействованы подразделения родов войск, специальных войск, материально-технического и медицинского обеспечения. В ходе учений применялись новые формы и способы ведения боя с учётом опыта современных военных конфликтов.


Активная фаза стала кульминацией, когда войска выполнили основную учебно-боевую задачу. В международном формате воинские контингенты отработали несколько тактических эпизодов: разведывательно-огневые и разведывательно-ударные действия; нанесение массированного огневого поражения; удержание занимаемых рубежей с переходом в наступление; высадка тактических и оперативных десантов.


Подразделения отработали совместные действия по отражению наступления незаконных военных формирований.

За практическими действиями войск наблюдали президенты России и Кыргызстана, а также главы оборонных ведомств Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

По итогам международных учений отличившихся военнослужащих наградили медалями.




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Ключевые слова: Учения, Армия,
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