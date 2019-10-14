Военные учения «Охота на лис-2019» начались в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военные учения «Охота на лис-2019» стартовали сегодня на учебном полигоне «Ново-Ахмирово» в Восточно-Казахстанской области. Спецподразделения Казахстана и Китая проведут совместную операцию по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Вооруженные силы Казахстана и Народно-освободительная армия Китая представлены оперативными группами и подразделениями специального назначения. В общей сложности от двух стран задействованы более 200 военнослужащих, порядка 30 единиц военной и специальной техники, а также армейская авиация.









Учения состоят из двух этапов. На выполнение каждого подразделениям дается по трое суток.

По сценарию незаконные вооруженные формирования проникли на территорию страны под прикрытием трудовых мигрантов. Они проводят провокационные акции и диверсии. Чтобы не допустить дальнейшего осложнения обстановки принято решение – провести специальную операцию по ликвидации отряда условного противника.

На первом этапе военнослужащие двух стран сформируют сводный тактический отряд. Органы управления и подразделения будут приведены в высшие степени боевой готовности, совершат марш в заданный район и подготовятся к выполнению совместной спецоперации.





На втором этапе подразделения проведут разведывательно-поисковые действия в ночное время. Армейская авиация совершит налет на базу условного противника. Беспилотные летательные аппараты организуют воздушную разведку, а разведывательная группа военных – засаду противника.





Стоит отметить, что учения «Охота на лис» проводятся ежегодно. Основная их цель – развитие и укрепление международного военного сотрудничества, повышение индивидуальной и групповой выучки личного состава подразделений спецназначения. Ожидается, что в рамках учений военнослужащими двух стран будет выработана методика совместного планирования специальной операции в кризисных ситуациях.











