Военные спортсмены вышли в финал Кубка конфедераций по қазақ күресі

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошел отборочный турнир по қазақ күресі, где спортсмены ЦСКА МО РК завоевали путевку на одно из главных спортивных событий – Кубок конфедераций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Более 100 спортсменов из 7 спортивных клубов Казахстана соревновались в 7 весовых категориях. Армейские спортсмены встретились в формате «стенка на стенку» с соперниками из различных спортивных клубов страны, среди которых были алматинский клуб «Qazaq kuresi», клубы Карагандинской области «Қарағанды қазақ күресі» и «ЗАККАР», спортивный клуб «Елорда батыры» города Нур-Султана, и клуб «Жекпе-жек» Жамбылской области.





«Этот турнир является отборочным к Кубку конфедераций, который пройдёт с 6 по 7 декабря в городе Алматы. Этот турнир привлекает внимание своим форматом: соревнования в пяти видах спорта, куда входят дзюдо, қазақ күресі, таеквондо, бокс, вольная и греко-римская борьба, проходят в формате «стенка на стенку». Наши спортсмены показали очень хорошие результаты и получили путевку на Кубок. Добавлю, что в состав сборной ЦСКА вошли спортсмены, которые проходят срочную службу в ЦСКА МО РК – это рядовые Сакенулы Ерасыл и Абдулла Еркебулан», – рассказал начальник команды по қазақ күресі Асан Мамбеткулов.



