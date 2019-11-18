Военные спортсмены стали чемпионами и призёрами ММА

МАНАМА. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по ММА завершился в Королевстве Бахрейн. Спортсмены Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК принесли в копилку Вооружённых Сил страны 1 золотую и 2 серебряные медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Талшын Жуматаева – спортсмен-инструктор команды ЦСКА по армейскому рукопашному бою завоевала «золото» мирового первенства. Она победила свою соотечественницу Айзат Абдыкадыр в финальном поединке в весовой категории до 70,3 кг.

Обладатели двух серебряных медалей – армейские спортсмены капитан Сагын Казбек и Турсын Аян.

Двукратный чемпион мира по рукопашному бою, мастер спорта международного класса капитан Сагын Казбек в финальном поединке уступил с минимальным преимуществом соотечественнику Багдату Жубанышеву в весовой категории до 52,2 кг. Спортсменка ЦСКА Турсын Аян в решающем бою уступила представительнице шведской сборной в весовой категории до 47,6 кг.

















«Выступавшие армейцы являются мастерами татами рукопашного боя, им было непросто выступать в другом формате, без кимоно и в клетке. Несмотря на это, наши спортсмены добрались до финала и показали хорошие результаты. Всего участие приняли более 500 сильнейших бойцов со всего мира», - рассказал начальник команды ЦСКА по рукопашному бою майор Мурат Бижанов.