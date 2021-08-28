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    16:19, 28 Август 2021 | GMT +6

    Военные саперы работают на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны осмотрел территорию склада, пострадавшую от пожара, на месте происшествия провел совещание с министром по чрезвычайным ситуациям и акимом Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Были скоординированы совместные действия по ликвидации последствий пожара.

    Основные усилия направлены на обеспечение 100%-й безопасности населения.

    Инженерные войска регионального командования «Юг» приступили к очистке территории склада инженерных боеприпасов. Подразделения применяют инженерные и бронированные машины разграждений, оборудованные колейными минными тралами.

    Военные саперы провели инженерную разведку и очистку участка железной дороги и близлежащих населенных пунктов.


    Теги:
    Вооруженные силы Минобороны РК Жамбылская область Взрывы в Жамбылской области
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