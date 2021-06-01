Военные РгК «Юг» дали концерт детям реабилитационного центра «Асар»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Огромную радость и море позитивных эмоций подарили музыканты военного оркестра регионального командования «Юг» воспитанникам Жамбылского областного реабилитационного центра «Асар» для детей с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Концерт, состоявшийся накануне Дня защиты детей, стал не только чудесным подарком детям, но и, по признанию руководителей центра, прекрасным сеансом музыкальной терапии, - рассказала Дина Мухаринова, руководитель пресс-службы Таразского гарнизона медиа-центра МО РК. - От завораживающих звуков музыки в исполнении музыкантов военного оркестра на лицах детей появились улыбки, засветились глаза. Дети не только энергично хлопали в ладоши, но и пустились в пляс, поддерживаемые педагогами и медиками центра».

Отметим, что для воспитанников общественного объединения «Молодежное общество инвалидов» это не первая встреча с военными. Не так давно, по предварительной договоренности советника акима Жамбылской области по вопросам работы с людьми с ограниченными возможностями Руслана Тулегенова и командующего войсками РгК «Юг» генерал-майора Кайдара Каракулова, подростки центра посетили штаб командования, осмотрели экспонаты боевой техники, побывали в музее. Визит к военным произвел на них огромное впечатление, и их рассказы о встрече с военными заинтриговали остальных воспитанников центра. На этот раз сами военные приехали к детям.

«Мы благодарны командующему войсками регионального командования «Юг» генералу Кайдару Каракулову за внимание к нашим воспитанникам, за его готовность направить к нам военный духовой оркестр, – делится радостью Руслан Тулегенов - президент Союза организаций «Асар», работающих с инвалидами Жамбылской области. – Военные музыканты подарили столько радости нашим ребятам! Любое подобное мероприятие – это, по-своему, процесс реабилитации. И сегодняшний концерт от военных музыкантов стал настоящим сеансом музотерапии. Ведь музыка дарит столько эмоций, тепла и радости!».

Десятилетний воспитанник центра «Асар» Алмаз Канат так воодушевился игрой военных музыкантов, и особенно тем, как ловко большим музыкальным коллективом управляет дирижер, что выскочил на середину импровизированной сцены, и тоже стал дирижировать. Военный дирижер оркестра старший лейтенант Ади Кабдрахман не только поощрил юного помощника улыбкой, но и помог Алмазу делать более точные и в такт музыке взмахи руками.

«Мы были очень рады здесь выступить и порадовать детей нашим исполнением. Наверное, мы даже больше были рады, чем они, выступить здесь, потому что мы сами получили столько душевного тепла, видя улыбки детей и счастье на их лицах», – признался дирижер военного оркестра РгК «Юг» старший лейтенант Ади Кабдрахман.

«Музыка всегда дарит счастье, позитивные эмоции и дает мотивацию к дальнейшей жизни, – добавил начальник военного оркестра майор Нурсултан Джумагулов. – Сегодня наши музыканты видели, сколько радости доставили своим слушателям, а это и есть наша основная цель – дарить людям радость нашей музыкой».

Президент Союза организаций «Асар», работающих с инвалидами Жамбылской области, Руслан Тулегенов и руководство общественного объединения «Молодежное общество инвалидов» выразили огромную благодарность командованию РгК «Юг», передав командующему и вручив военным музыкантам благодарственные письма.

«Хорошо бы, чтобы такие концерты проводились почаще, особенно в таких учреждениях, как наш реабилитационный центр, – выразил надежду Руслан Тулегенов. – Вы сами видели, как дети раскрылись! Все танцевать стали, ни один не сидел на месте. У нас даже дирижер свой появился – Алмаз Канат! Каждый из них сегодня получал заряд здоровья. Военные музыканты провели настоящее лечение музыкой и подарили детям массу впечатлений и радостных эмоций».