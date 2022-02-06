Военные психологи повышают профессиональный уровень
НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - В Военном институте Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова проведены учебно-методические сборы с психологами Вооруженных Сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
Военная психология является важнейшим механизмом формирования и поддержания у военнослужащих свойств и качеств, необходимых для боевой деятельности. В Вооруженных Силах функционирует психологическая служба, включающая подразделения в органах управления, психологов воинских частей и батальонов.
Как пояснили в пресс-службе Минобороны РК, основная цель сборов – выработка единого подхода к организации психологической работы при оказании помощи военнослужащим, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акцент мероприятия был сделан на обучение военных психологов методике работы, связанной с психогенными расстройствами среди личного состава, вызванных факторами боевой обстановки.
В мероприятии под руководством заместителя начальника Генерального штаба – начальника департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майора Серика Бурамбаева приняли участие более 200 психологов Вооруженных Сил.
Мастер-классы проводили приглашенные специалисты из ведущих учебных заведений и местных исполнительных органов города Алматы.
«Участники обменивались опытом, в ходе тренингов практиковались в приемах психологической саморегуляции в стрессовых ситуациях, оказании психологической помощи в боевых условиях и работе при психологической реабилитации военнослужащих.
Отдельное внимание в ходе сборов уделено обсуждению вопросов качественного отбора граждан при призыве в ряды Вооруженных Сил», - рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.
Мероприятие проведено в рамках реализации поручения Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Касым-Жомарта Токаева по повышению престижа и привлекательности срочной воинской службы, поддержанию морального духа военнослужащих. И как отметили в Минобороны, важную роль в решении поставленных задач выполняют психологи.
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